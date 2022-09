ANKETA : Chystají se čtyři nové Assassin's Creed. Nepřijde vám to málo?

Ondřej Zach – Ubisoft se vždy snažil jít s dobou a napojovat na aktuální trendy, nicméně poslední dobou mu moc nerozumím. Tu se snaží od pohledu mizerně okopírovat Fortnite (zrušený Hyper Scape), pak oznámí hned několik nevýrazných, zaměnitelných stříleček pod záštitou Toma Clancyho a nyní zřejmě přišla řada i na Assassin’s Creed. Popravdě řečeno, Mirage mě podle první prezentace nezaujal.

Starověká Čína zněla ok, ovšem jen do okamžiku, než vyplynulo, že Jade bude hra na mobily. Škoda. Jediné, co mě aktuálně zajímá, je Assassin’s Creed Red, což je kódové označení pro díl zasazený do feudálního Japonska. Po vynikajícím kousku Ghost of Tsushima to ovšem bude mít těžké. Co se vyklube z Hexe, těžko říct, nicméně popisek „zcela jiný typ hry Assassin’s Creed“ zní trochu výhrůžně. Každopádně téma čarodějnických procesů je lákavé.

Petr Zelený – Upřímně řečeno mi přijde, že Ubisoft už neví, kam se vrtnout. Zkrátka už řadu let dělá otevřené světy, v nichž jsou aktivity minimálně hodně podobné, ne-li prachsprostě zkopírované a jediné, co se kolem nich mění, jsou kulisy. Naprosto ukázkovým příkladem je série Far Cry, která se od třetího dílu starého nějakých deset let v podstatě nikam obsahově a herně neposunula a jediná „inovace“ v ní spočívá v podivných psychedelických sekvencích a rogulite elementech, o které se nikdo neprosil.

A v podstatě po té samé křivce se už od dílu s podtitulem Origins ubírá i Assassin’s Creed, jen se mění kulisy – od starého Egypta přes antické Řecko po aktuální vikingské řádění ve Valhalle. Rád bych věřil tomu, že nadcházející Mirage se spolu s přesunem zpět na Blízký východ vrátí i k plíživým kořenům celé série, ale pochybuju, že se to stane. Hře každopádně dám šanci, stejně jako dalším představeným assassínským titulům z feudálního Japonska a doby čarodějnických procesů. A vážně doufám, že nebudou jen kopírka toho, co už jsme viděli stokrát.

Jan Lysý – Já jsem jeden z těch, kdo si v minulosti některé díly zahrál, ale není to pro mě vysloveně srdcovka. Tím pádem se zadrženým dechem napjatě neočekávám každý další díl. Nicméně, pokud by se objevil nějaký (a nešlo by jen o „neplnohodnotný“ spin-off jako v minulosti) projekt z mystické Asie, šel bych do toho. I když se obávám toho, že Ghost of Tsushima by nepřekonal.

Honza Žďárský – Série Assassin´s Creed je velice oblíbená, v poslední době ovšem dost přešlapuje na místě. Z hlediska hratelnosti není moc velký rozdíl mezi posledními třemi díly – Origins, Odyssey a Valhalla. Série potřebuje nový impuls. Slibovaný návrat ke kořenům (zaměření na plížení a kradmý postup jako na začátku série) je taková sázka na jistotu. Ale zatím nedokážu říct, jestli to je dobrý nápad. Úplně si nejsem jistý, jestli je tento způsob hratelnosti kompatibilní s otevřenými světy, které jsou v posledních dílech série používány.

Osobně mě plánovaný díl Mirage moc nezaujal, to už se mi spíše líbilo temné prostředí projektu Hexe, byť ukázka traileru byla opravdu krátká a můžeme očekávat, že další informace dostaneme už po vydání Mirage, které je plánováno v roce 2023. Od Mirage neočekávám nějakou zásadní změnu, co se týče přístupu k hratelnosti, protože si jen kupují čas pro vývoj Infinity, pod které budou spadat další projekty v rámci live service.

Ondřej Martinů - Asasíny mám moc rád, na nové díly se určitě těším. Příští díl vyhlížím nicméně ostražitě. Návrat ke kořenům sice uvítám, ovšem výběr hlavního hrdiny mohl být lepší. Ale třeba mě Ubisoft překvapí. Každopádně oceňuji to, že hra už nebude naprostý obr co se délky týče a nebudu v ní muset trávit dlouhé týdny, abych viděl závěrečné titulky.

Co se Red týče, osobně moc nevěřím tomu, že se Ubisoftu povede překonat famózního Ghost of Tsushima. A Hexe zase podle mne oznámili až moc dopředu, asi jako když nám kdysi Bethesda slíbila šestý Elder Scrolls. Za ty roky se totiž mohou očekávání možná až moc vymknout kontrole. No a mobilní Assassin’s Creed (Jade) mě překvapivě docela zaujal. Rád ho vyzkouším.

Honza Srp - Já mám Assassin’s Creed vlastně docela rád, až na Valhallu jsem dohrál všechny díly. Jenže celou tu sérii vnímám jako takový herní ekvivalent fast foodu. Po většinu času se jí vysmívám, a pak se někdy zapomenu a strašně se tím přežeru... Odyssey byla podle playstationu moje nejhranější hra loňského roku a doteď je mi z toho trochu špatně, takže by mě oznámení nového dílu nevzrušilo, ani kdyby se odehrával v Praze.

Přiznám se, že teď vlastně ani moc nechápu, co všechno teď Ubisoft vlastně chystá, ale ani Japonsko ani Írán mě moc lákavě nepřijdou, protože už to tu bylo. Jsem rád, že máme v redakci fanoušky a tak nemusím o těchto hrách moc psát. Jediné, co mě opravdu potěšilo, je fakt, že se nechystá remake jedničky. Remaky jsou zlo.