Ubisoft odhalil čtyři nové hry s asasíny. Další esa v rukávě nemá

Ačkoliv si Ubisoft schovával to nejlepší na konec téměř hodinu a půl dlouhého streamu, my si dovolíme právě od toho začít. Bohužel pro všechny fanoušky série Assassin’s Creed, kteří bedlivě sledují úniky informací musíme připustit, že se Ubisoftu nepodařilo uhlídat prakticky nic. Proslýchalo se ještě o remaku prvního dílu, na ten však nedošlo. Každopádně asi nejdůležitější novinkou je Assassin’s Creed Mirage, jehož název už firma potvrdila minulý týden.

V Mirage budeme hrát za Basima, kterého známe už z Valhally, hra ovšem dějově slouží jako prequel k událostem z vikinského titulu. Prozkoumat budeme moci středověký Bagdád, a hra tak bude mít poměrně blízko prvnímu dílu. To je celkem vítaná změna oproti posledním několika hrám, které už se poměrně značně vzdalovaly tomu, co značka v minulosti představovala.

Opět se tedy vrátíme k parkouru ve městě, plížení se, pečlivě plánovaných vražd či splývání s davem v ulicích. Basim je koneckonců asasín se vším všudy, s kápí na hlavě a skrytou čepelí v rukávu. Po grafické stránce toho bohužel ještě moc soudit nejde, trailer vypadal předrenderovaný. Jedno je však už teď jisté, Mirage nebude next-gen hrou, předobjednat jde totiž i na PlayStation 4. Hry se dočkáme příští rok.

Další novinkou je pak titul s kódovým označením Jade. Půjde o hru z čínského starověku, přičemž do Číny jsme se už jednou podívali v minidílu Chronicles. Studio ukázalo otevřený herní svět a přiznalo, že půjde vytvořit zcela vlastní postava. Háček je v tom, že jde o hru na mobily. Jsme celkem zvědaví, jak se bude na mobilech hrát a zda hru neudusí zbytečné mikrotransakce, jinak ovšem nevypadá Jade úplně špatně:

Následně pak Ubisoft částečně poodhalil tajemný projekt Infinite. Stále není úplně jasné, o co přesně jde: zástupci Ubisoftu pouze naznačili, že půjde o jakýsi spojený vesmír her, který bude spojovat „Infinite Hub“. Ať už je to cokoliv. Infinite bude jakou si podivnou směsicí multiplayeru a singleplayeru a moudří z toho v redakci tedy opravdu nejsme. Nyní ovšem alespoň víme, že do něj spadají dva projekty. První má kódové označení Red a půjde o hru z feudálního Japonska:

Druhý má pak označení Hexe a v tomto případě jsou autoři ještě tajemnější. Z odhadů fanoušků je nicméně patrné, že by mělo jít o titul spadající do doby s čarodějnickými procesy. Odhady hovoří o 16. století v Evropě. Víc toho bohužel nevíme.

Každopádně opravdu doufáme, že Ubisoft prozradí o Infinity ještě něco více, protože zatím tato vzdálenější budoucnost série s asasíny vypadá opravdu všelijak. Bude to jeden velký multiplayer? Bude Infinite jen krycí jméno pro launcher zcela nové next-gen série? A nebo se dočkáme metaverse nesmyslu prolezlého NFT? Možné je všechno.

Co se zbylé hodinové show Ubisoftu týče, bylo to jedno velké zklamání. Společnost neukázala prakticky nic nového, jen hromadu nového obsahu pro stávající hry. Mario & Rabbids Sparks of Hope třeba ukázal nový, detailnější trailer, který se zaměřil na herní souboje. Asi nejzajímavější byla však informace, že v jednom ze tří chystaných DLC se objeví i Rayman. Hra vyjde 20. října.

Chybět nemohla pak ani pirátská akce Skull and Bones, ve které se předvedly úpravy vaší vlastní pirátské lodi. Došlo i na očekávanou hromadu her Rainbow Six: oznámení dvou sezon do Division 2, spuštění registrací do free to play hry Heartland či novinky ze světa dvou mobilních titulů Resurgence a Rainbow 6 Mobile.

Pomyslnými drobečky různorodé kvality pak byla třeba ukázka ze třetí sezony seriálu Mythic Quest, oznámení třech nových her specificky navržených pro herní sekci Netflixu (jednou z nich bude neupřesněný Assassin’s Creed) a také fakt, že Trackmania vyjde i na konzole. No a kdo touží po novém Just Dance, ten se může těšit na letošní zimu: