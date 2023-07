Zvláštní kooperace. Novým cílem v Hitmanovi bude DJ Dmitri Vegas

Po dvouleté odmlce přidává vydavatelství IO Interactive další bonusovou misi do svého skvělého Hitmana (naše recenze). Tzv. „nepolapitelným cílem (elusive target)“ bude tentokrát slavný belgický DJ Dmitri Vegas, který tímto zvláštním způsobem propaguje nový singl She Knows. Bohužel přesné datum, kdy se tento nový úkol zpřístupní, dosud neznáme.