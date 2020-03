Předplatitelé služby Xbox Live Gold se i v dubnu mohou tradičně těšit na dvě hry pro Xbox One a dvě hry pro Xbox 360, které lze v rámci zpětné kompatibility hrát i na Xboxu One.

Na Xboxu One to budou závody Project Cars 2 a bundle Knights of Pen & Paper, na Xboxu 360 pak HD remaster Fable Anniversary a akční závody Toybox Turbos, které připomenou staré Micro Machines.