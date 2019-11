Předplatitelé Xbox Live Gold získají Jurassic World Evolution

Prosincové hry zdarma v rámci služby Xbox Live Gold zahrnují tradičně čtyři tituly. Na Xbox One to jsou strategie Jurassic World Evolution a Insane Robots, na Xbox 360 pak akce Toy Story 3 a Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD. V rámci zpětné kompatibility je půjde hrát i na Xboxu One.