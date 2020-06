Předplatitelé Xbox Live Gold získají v červenci WRC 8

Předplatitelé služby Xbox Live Gold získají v červenci již tradičně čtyři hry zdarma. Na Xbox One to budou loňské povedené závody WRC 8 (číst recenzi na Bonuswebu) a basket dva na dva Dunks Lords. Na Xboxu 360 pokračujeme akcí Saint’s Row 2 a hopsačkou Juju. Obě jsou v rámci zpětné kompatibility samozřejmě hratelné i na Xboxu One.