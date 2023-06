Ve World of Warships už můžete hrát i za Pepka Námořníka

V rámci Světového měsíce oceánů spolupracují vývojáři z Wargamingu s charitativní organizací Force Blue, která se zabývá jejich ochranou. Aby to ale nebylo tak depresivní, tak do World of Warships zamířil animovaný svalovec Pepek Námořník i s vlastní lodí. A samozřejmě, kde je Pepek, je i jeho úhlavní nepřítel Bluto. Až do 30. června pak budou ve hře probíhat i speciální tematické mise.