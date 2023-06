Nový obsah pro World of Warcraft. Fractures in Time vyjde v červenci

Fractures in Time je označení obsahového patche, který se ve World of Warcraftu objeví 11. července. Zahrnuje nový mega-dungeon Dawn of the Infinite, třetí specializaci pro Evokery nazvanou Augumentation, závody v dragonridingu v Kalimdoru či odemčení dalších ras, které mohou hrát za povolání Warlock. Úpravou projde také řada talentů.