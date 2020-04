Vydavatelství 2K vydá arkádový wrestling

Ve vydavatelství 2K se nejspíše rozhodli otestovat, kolik toho fanoušci wrestlingové série WWE vydrží. Loňský díl wrestlingové série WWE byl vyložený debakl, ale než aby o to více zapracovali na letošní verzi, raději ji vůbec nevydají. Místo ní teď oznámili arkádovou verzi WWE 2K Battlegrounds, která vypadá jako animák pro malé děti. Vyjít by měla do konce roku.