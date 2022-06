The Last Of Us Part 1 ukousne 79 GB z disku PlayStationu 5

Až 2. září vyjde The Last Of Us Part 1, tedy už druhý remaster původní hry The Last Of Us, majitelé PlayStationu 5 si budou muset vyhradit 79 GB volného místa (pro pořádek: hra později vyjde i na PC). Pro srovnání, první remaster nazvaný The Last of Us Remastered na PS4 vyžadoval 48 GB. Sony také zmínilo využití ovladače Dual Sense. Odpor adaptivních spouští máme pocítit u všech zbraní ve hře, zatímco haptická odezva se týká jak zbraní, tak efektů prostředí, jako jsou například kapky padajícího deště. Cena zůstává i nadále přepálená, zájemci zaplatí 2 119 korun.