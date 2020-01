Stylová adventura The Blind Prophet má datum vydání

Point and click adventura The Blind Prophet - Blood of the Apostle loni uspěla na Kickstarteru, kde vybrala zhruba 320 tisíc Kč. Nyní její autoři hlásí, že mají hotovo a už 5. února ji vyšlou do obchodů. Hra vyniká především osobitým grafickým zpracováním a (údajně) dospělým příběhem.