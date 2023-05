Star Wars od Ubisoftu by mohly vyjít do konce března 2024

Ubisoft v rámci prezentace finančních výsledků akcionářům prozradil, že do konce fiskálního roku, tedy do 31. března 2024, vydá osm her. Sedm z nich už má jméno, poslední je prozatím zahalena tajemstvím. Podle zdrojů portálu Kotaku by onou hrou mohly být Star Wars. Projekt byl oznámen před více než dvěma lety, běží na enginu Snowdrop a maká na něm šéf vývoje The Division 2.