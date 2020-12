Stáhněte si zdarma diktátorskou strategii Tropico 5

Digitální obchod s hrami Epic Store pokračuje v rozdávání her, dnes si pro nás připravil vynikající budovatelskou strategii Tropico 5. Sice už letos šla do první třídy (jakože dosáhla šesti let od svého vzniku), ale mnozí fandové jí stále dávají přednost před novějším Tropicem 6. Vše, co musíte udělat pro její aktivaci, je přihlásit se pod svým profilem na Epic Store a přidat si ji do knihovny, pak vám již zůstane napořád. Nebo alespoň do doby, než Epic zkrachuje a vypne své servery.