Další díl série SpellForce bude tahovou strategií

Už od roku 2013 máme značku SpellForce zafixovanou jako strategické RPG, jehož souboje se odehrávají v reálném čase. To ovšem brzy nebude platit, chystaná odbočka nazvaní SpellForce: Conquest of Eo totiž přijde na tahový systém. Vypadá to, na další hru, která chce využít dlouholeté odmlky série Heroes of Might and Magic.