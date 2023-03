Soulsovka Atlas Fallen se odkládá až na srpen

Vývojáři zajímavé soulsovky Atlas Fallen nedávno uvolnili novinářům hratelnou verzi, a navíc přidali i povedený trailer, takže jsme měli za to, že se pomalu začíná rozjíždět reklamní kampaň před vydáním. Ale nakonec ne, hra se odkládá až na prázdniny, konkrétně na 10. srpna. Důvody jsou obligátní – snaha nabídnout co nejlepší zážitek bez kompromisů. Že by souvislost s aktuálním průšvihem při vydání The Last of Us?