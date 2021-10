Trailer ukazuje, že Sherlock Holmes se v chystané hře násilí neštítí

Sherlocka Holmese známe především jako geniálního detektiva, už v jeho filmové adaptaci s Robertem Downeym Jr. jsme však mohli vidět, že se nebál ani pořádně poprat. Stejně tomu bude i v chystané hře Sherlock Holmes: Chapter One (viz naše preview), přičemž kromě pěstí dojde dokonce i na přestřelky. Jak to bude v praxi vypadat, se můžete podívat v traileru níže, hra samotná vychází 16. listopadu.