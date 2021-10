První záběry ze Saints Row nevypadají tak špatně, jak se čekalo

Oznámení restartu oblíbené značky Saints Row během letošního Gamescomu nedopadlo úplně tak, jak si asi jeho autoři představovali. Lidem se nelíbila nová stylizace, možná až přehnaně diverzifikovaná skupina hlavních hrdinů, ani sliby o dospělejším příběhu. Nově zveřejněné záběry magazínem Game Informer ovšem naznačují, že by to nakonec nemusel být úplný průšvih. Minimálně tedy co se grafiky týče.