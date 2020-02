Režim Battlegrounds v kartičkách Hearthstone rozšířili draci

Povedený režim Battlegrounds, v němž mezi sebou zápasí osm hráčů, se dočkal větší obsahové aktualizace. Dostupné karty rozšířila nová sada s draky, ale i novými hrdiny. Kromě dalšího archetypu to znamená i spoustu nových synergií. A to je přesně to, co tento režim potřebuje, neustálé drobné úpravy a rotaci karet, aby nešlo hrát na pár osvědčených vítězných strategií. To se totiž rychle omrzí.