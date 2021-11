Připomeňte si videem příběh Shadow Tactics před vydáním DLC

Chystaný přídavek Aiko’s Choice do „japonských Commandos“ Shadow Tactics je naplánovaný na 6. prosince. A jelikož od vydání původní hry uplynulo již 5 let, připravili autoři nové video, které vám v rychlosti připomene nejdůležitější momenty jejího příběhu. Asi nemusíme dodávat, že pokud jste původní hru nehráli a máte to v plánu, jeho zhlédnutí by vám mohlo zážitek zásadně pokazit.