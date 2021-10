Podívejte se, jak se natáčel motion capture kung-fu bojovky Sifu

Grafika chystané bojovky Sifu je sice hodně stylizovaná, co se však týče animací, chtějí naopak být její autoři ze studia Slocap co nejvíce realističtí. K rozpohybování bojovníků si tak přizvali choreografa Benjamina Colussiho, který se postaral o natáčení motion capture. Jak to bude vypadat, se můžete přesvědčit ve videu níže, samotný Sifu pak vychází 22. únoru příštího roku na playstationech a v Epic Store.