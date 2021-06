Týmová střílečka Overwatch bude podporovat cross-play

Ačkoliv se Blizzard v případě týmové akce Overwatch dříve bránil funkci cross-play, tedy spojení hráčů ze všech platforem, dnes je všechno jinak. Brzy si totiž spolu zahrají PC a konzoloví hráči (včetně Switche) dohromady.

Na konzolích to znamená, že si každý musí vytvořit účet na Battle.netu (nebo se přihlásit do stávajícího) a prolinkovat ho s účtem konzole. Cross-play nebude dostupný v kompetitivních hrách, v nichž budou PC a konzoloví hráči od sebe odděleni. Pro pořádek, cross-play neznamená, že půjde přenášet postup mezi platformami. A kdo se po spuštění cross-play přihlásí do konce letošního roku do hry, získá zdarma zlatý loot box.