Na Kickstarter míří deskovka podle Zaklínače

CD Projekt pokračuje v rozšiřování Sapkowského zaklínačského světa i do dalších médií. Kromě dobře známé herní trilogie chystá i mobilní titul ve stylu Pokémon GO (psali jsme tady) a nyní oznámil i deskovku. Ta se bude jmenovat Old World, její děj bude zasazen před události z knih a cílem bude porazit 1 až 4 protihráče. Pokud vás hra zaujala, počátkem května na její výrobu budete moci přispět na serveru Kickstarter.