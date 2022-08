Zajímavě vypadající strategie Marvel’s Midnight Suns se opět odkládá. Marvelovka od Firaxis, tedy tvůrců série Xcom, měla vyjít 7. října, nové datum vydání oznámeno nebylo. Víme alespoň, že se dočkáme do konce fiskálního roku, což znamená, že hra by měla vyjít do 31. března 2023. Tvůrci uvedli, že chtějí fanouškům dodat co možná nejlepší produkt a vzhledem k tomu, že to je jejich dosud největší projekt, hru odkládají.

Marvel’s Midnight Suns míří na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 a později po vydání také na Switch.