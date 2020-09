Konzolí Switch už se prodalo přes šedesát milionů

Nintendo Switch se právě nachází uprostřed svého životního cyklu a celkově se prodalo přes šedesát milionů kusů, prozradil investorům šéf Nintenda Shuntaro Furukawa.

Ten se domnívá, že časem by se ze Switche mohla stát nejprodávanější konzole Nintenda vůbec. Pochvaluje si také, že nyní Nintendo může soustředit své prostředky na jednu platformu a nikoliv dvě, jako tomu bylo dříve. Je to i jeden z důvodů, proč by Nintendo rádo životní cyklus Switche o něco prodloužilo.

Členství v Nintendo Switch Online si platí přes 26 milionů uživatelů.