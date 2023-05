I PlayStation bude mít gamepad pro hendikepované hráče

PlayStation na hráče s tělesnými hendikepy myslí už dlouho a proto to drtivé většiny svých exkluzivit přidává obrovské množství nastavení, které umožní „pařit“ i nevidomým nebo částečně ochrnutým. Nyní připravilo i nový ovladač Access, který umožní namodifikovat ovládací zařízení tak, aby co nejlépe odpovídalo individuálním potřebám. Více o principu fungování poví video níže, případně oficiální stránky. Dlužno říct, že na xboxech podobné zařízení již nějaký ten pátek úspěšně funguje (viz náš článek).