Podívejte se na první ukázku z Gran Turismo 7 na PS5

Zatímco nová řada xboxů už má své vlajkové závody venku a hráči nešetří nadšením (viz naše recenze nové Forzy), majitelé playstationů si na své Gran Turismo 7 musí počkat až do 4. března. Že se však mají na co těšit, ukazují nové záběry zachycené z hraní na konzoli PS5. I když většinu výhledu zabírá interiér vozidla, stejně je patrné, že minimálně co se grafiky týče půjde o absolutní špičku.