Game Pass ukazuje, kolik času zabere dohrát vybranou hru

Z microsoftího Game Passu se pomalu stává interaktivní alternativa k Netflixu a nejnovější update tomu jen nahrává. Díky integraci se serverem How Long To Beat (volně přeloženo Jak dlouho to trvá dohrát) se při výběru her můžete orientovat i podle toho, kolik volného času vám nakonec sežerou. Praktické, bohužel zatím funguje jen na PC.

HowLongToBeat @HowLongToBeat Extremely Cool News Alert: We've partnered with Xbox to integrate HowLongToBeat times on @XboxGamePassPC! https://t.co/soQL55O3Oz https://t.co/W5aeSRRjbS oblíbit odpovědět