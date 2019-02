Finále The Walking Dead The Final Season vyjde 26. března

Čtvrtá, finální epizoda a zároveň krabicová verze celé série The Walking Dead The Final Season vyjdou 26. března na PlayStation 4, Xbox One a Switch. Po letech se tak rozloučíme se sympatickou Clementine. Recenzi první epizody si přečtete zde, recenzi celé série vám přineseme po vydání poslední epizody.

The Walking Dead The Final Season