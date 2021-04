Dying Light 2 na next-genu nabídne tři režimy kvality zobrazení

Očekávaná zombie akce Dying Light 2 by měla vyjít ještě během letoška na PC a staré i nové konzole. Díky aktuálnímu rozhovoru na Wccftech jsme se dozvěděli pár nových věcí.

Například co se kvality zobrazení na next-genu týče, hráči si budou moci vybrat ze tří nastavení, a to: Kvalita (včetně ray-tracingu), Výkon (60+ FPS) a 4K. Co se herní doby týče, ti, kteří chtějí jen proběhnout, to zvládnou zhruba za dvacet hodin. Kdo bude chtít vidět víc, může ve hře strávit dvakrát až třikrát víc času. Už úvodní oblast je prý na sedm až osm hodin.