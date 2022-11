Dnes večer startuje Warzone 2, stahovat zdarma můžete už teď

Dva týdny po vydání letošního Call of Duty (naše recenze) vychází i druhý díl jeho battle royale rozšíření Warzone. Je k dispozici zadarmo a nemusíte ani vlastnit žádný díl ze série Call of Duty, vývojáři budou vydělávat klasicky pomocí battle passů. Hra se odemyká dnes v 19:00 večer, stahovat můžete už teď. A možná byste měli, jak už bývá zvykem, je to pěkný macek. Tak šup do toho, možná se tam večer potkáme.