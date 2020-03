Nové DLC pro Two Point Hospital přinese důraz na ekologii

Zelená vlna dorazila už i do oblíbeného nemocničního tycoonu Two Point Hospital (naše recenze). Již 18. března si budete moci koupit přídavný balíček Off the Grid, se kterým můžete stavět nemocnice ekologicky udržitelné. A pokud vám zbude čas, tak samozřejmě i léčit nějaké ty pacienty.