Diablovka Torchlight Frontiers to letos nestihne

Připravovaná akční hra na hrdiny Torchlight Frontiers měla vyjít během letošního roku, ale nakonec se tak nestane. PC Gameru to během akce Path of Exile fan convention řekl vývojář Max Schaefer, který pracoval na původních Diablech. Podle Schaefera vypadá hra lépe a lépe, nicméně prozatím nemají moc co říci. Až přijde správný čas, chystají větší oznámení, dodal.