Klasická Star Wars střílečka Dark Forces bude mít remaster

Další hrou, kterou si vezmou do práce zkušení restaurátoři z NightDive Studios, bude jedna z nejlepších Star Wars her vůbec – střílečka Dark Forces (viz náš retro článek). Nová verze nabídne podporu 4K rozlišení ve 120 FPS, achievementy a vylepšené filmové scény. Vyjít by měla do konce roku.