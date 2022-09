Černobílá adventura Toem z PS Plus dostane zdarma přídavek

Pokud si přeplácíte službu PS Plus a ještě jste nevyzkoušeli fotografickou adventuru Toem, která je tento měsíc k dispozici zdarma, děláte velikou chybu. V neskonale stylové a pohodové adventuře vlastně jen chodíte a fotíte okolí, je to ale zábavnější, než si myslíte. A pokud už máte dohráno, nesmutněte, chystá se DLC, které do hry přidá 20 nových úkolů a 20 nových zvířátek, kterými můžete obohatit své album. A co je na tom nejlepší, bude pro všechny majitele hry zadarmo.