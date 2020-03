Bonus výrazně usnadní levelování postavy ve World of Warcraftu

Jedním z projevů karantény je i zvýšený zájem o hraní her, čehož samozřejmě využívají i jejich tvůrci. Pokud byste uvažovali o nové postavě ve World of Warcaftu, je vhodná doba pustit se do levelování právě teď. Až do 20. dubna je zisk zkušeností s efektem nazvaným Winds of Wisdom vyšší o sto procent. V potaz se berou i bonusy z předmětů typu Heirloom. Bonus se samozřejmě netýká Classicu.

Efekt Winds of Wisdom ve World of Warcraftu