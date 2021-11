Big Brain Academy: Brain vs. Brain se opět zaměří na procvičování činností v pěti oblastech: vizualizaci, počítání, paměti, identifikaci a analýze, a to formou různých her. Právě ty představuje nejnovější japonský trailer, který zároveň akcentuje možnost hrát až ve čtyřech lidech.

Big Brain Academy: Brain vs. Brain vychází 3. prosince na Switchi. Pokud vás tento typ her zajímá, připomenul bych Dr. Kawashima’s Brain Training (číst recenzi na Bonuswebu).