Assassin's Creed Syndicate bude na Epicu dočasně zdarma

Na Epic Store bude ve čtvrtek ke stažení další velká hra zdarma. Výborný český Kingdom Come Deliverance vystřídá Assassin’s Creed: Syndicate, který je zasazen do Londýna roku 1868. K dispozici bude od 20. do 27. února a doprovodí ho ještě karetní titul Faeria.

V dobové recenzi jsme ze hry příliš nadšení nebyli. „Strašně rád bych si Syndicate užíval a prohlásil, že i přes její nedostatky stále jde o dobrou hru. Jenže ono je to spíš naopak. Zdá se mi, že tvůrci v zoufalé snaze vydat velkolepou hru každý rok šetří tam, kde by to dělat neměli,“ napsali jsme.