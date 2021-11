Přípravy na sezonu v Krkonoších vrcholí, děla už začnou chrlit sníh

Sníh v minulých dnech zatím pokryl jen nejvyšší hřebeny Krkonoš. Provozovatelé skiareálů už ale netrpělivě vyhlížejí start nové sezony. Vlekaři doufají, že tentokrát se bude lyžovat mnohem déle než jen týden, jak tomu bylo minulou sezonu, kterou zrušila vládní proticovidová opatření.



Všechny areály v největším krkonošském SkiResortu Černá hora-Pec, který tvoří šest středisek s celkem 50 kilometry sjezdovek, jsou na sezonu nachystané. V pátek pracovníci dokončili přípravy v Černém Dole. Na sjezdovky rozmístili šestnáct sněžných děl, ke sloupům lanovky navozili ochranné matrace, zkontrolovali sedačkovou lanovou dráhu a připravili dětskou lokalitu s pojízdným kobercem.



„Lanovky jsou v tuto chvíli nachystané už úplně všechny. Máme za sebou veškeré předepsané zkoušky, defektoskopické, zátěžové i zkoušky svěracích aparátů,“ vyjmenovává provozní ředitel SkiResortu Jakub Janda. Příprava na zimní sezonu začala hned po skončení té letní, tedy v září.



První děla spustí v Janských Lázních

Už příští týden, kdy by se mělo výrazněji ochladit, chtějí vlekaři spustit první sněžná děla v Janských Lázních. Právě na černohorské sjezdovce Anděl tradičně sezona začíná.

„Zasněžovat začneme ihned, jak nám to dovolí kombinace teplot a vlhkosti. Předpokládáme, že to bude už příští týden. Pokud stihneme připravit sjezdovky a napadne přírodní sníh, tak by se na Černé hoře mohlo lyžovat poslední víkend v listopadu,“ naznačuje Janda.



Od pátku je jasné, že pro lyžování budou platit stejná protiepidemická opatření, jako při návštěvě restaurací nebo kulturních zařízení. Vláda schválila, že lidé už při nákupu permanentek musí prokazovat bezinfekčnost prostřednictvím aplikace Tečka nebo tištěným certifikátem. V uzavřených kabinách lanovek bude povinný respirátor.



Vlekaři to nevnímají jako zásadní překážku. „Pokud budou platit obdobná pravidla jako v zahraničních lyžařských areálech, kde se při nákupu skipasu musí návštěvník prokázat očkováním, negativním testem nebo proděláním nemoci, tak na to jsme připraveni,“ říká mluvčí východokrkonošského resortu Zina Plchová.



Na provoz v době pandemie byly skiareály nachystané už loni. Ve stanicích lanovek byly stojany z dezinfekcemi i vyznačené koridory s rozestupy pro návštěvníky, aby se netvořily fronty. Lyžařská sezona ale tehdy trvala pouhých devět dní, před Vánocemi vláda kvůli horšící se epidemické situaci provoz skiareálů zakázala.

„Horská střediska mají již z minulé sezony připravena opatření a manuál k pohybu návštěvníků v prostorách lanovek, vleků či půjčoven,“ poznamenal ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. „V tuto chvíli se připravujeme na standardní zimu, protože zatím není jasné, jaká opatření by měla platit,“ dodává mluvčí.



SkiResort Černá hora-Pec před sezonou investoval do digitalizace a zrychlení procesu online nákupů. Dosud lidé skipas zakoupený v internetovém obchodě dostali poštou, nebo si ho museli vyzvednout přímo v areálu či u vybraných ubytovatelů. Nově si ho budou moci vyzvednout ve výdejních automatech. Díky novému pokladnímu systému se zrychlí také nákup lyžařských permanentek na kamenných pokladnách. Stejně tak online bude možné rezervovat a zaplatit místo na parkovištích v Peci pod Sněžkou a Janských Lázních.



Lyžování letos zdraží

SkiResort zvýší ceny permanentek na kamenných pokladnách v průměru o deset procent.

„Ceny skipasů reagují na rostoucí ceny energií, pohonných hmot a vyšší náklady na mzdy. I my jsme museli sáhnout ke zdražení. Na druhou stranu motivujeme zákazníky k nákupu online, kde cena oproti kamenné pokladně může být u stejného typu skipasu až o 36 procent nižší,“ upozorňuje Zina Plchová.



Vlekaři také zavádí pohyblivé ceny skipasů. Zatímco na pokladně bude rozdíl pouze u skipasů v hlavní a vedlejší sezoně, v internetovém obchodě se bude měnit podle obsazenosti jednotlivých areálů. Klouzavé ceny permanentek před dvěma lety jako první v Krkonoších zavedl Špindlerův Mlýn.



Střediska před letošní sezonou investovala velmi opatrně. SkiResort vynaložil do výměny techniky jednotky milionů korun. Ve Špindlerově Mlýně byly investice spíše provozní. Nejdůležitější projekt na propojení Medvědína a Plání soustavou lanovek a nových sjezdovek za stovky milionů korun skiareál kvůli covidu odložil na příští jaro.