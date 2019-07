Vrah se chová jinak, vysvětlil soud podmínku za shození dívky do rokle

Podmíněný trest pro Tučka padl v červnu, redakce iDNES.cz má nyní k dispozici odůvodnění. Soudce se při snížení trestu odvolával i na to, že zranění dívky nebyla vážná, vidina vězení je pro Tučka dost velký trest a byl to z jeho strany ojedinělý exces.

Mladík předloni v září shodil dívku z opěrné zdi rozhledny Milohlídka v Jičíně poté, co se s ním rozešla. Odvolací soud sice uvedl, že přesvědčivých důkazů je dostatek a o vině dvacetiletého studenta nejsou pochyby, ale přesto nesouhlasil s rozhodnutím o výši trestu u Krajského soudu v Hradci Králové, který na začátku dubna poslal obžalovaného mladíka na sedm let do vězení.

Přitom už verdikt hradeckého senátu byl pod spodní hranici trestní sazby za pokus o vraždu, která se pohybuje od deseti do osmnácti let.

„Trestní sazba daného trestného činu je tak vysoká proto, že se předpokládá smrtelný následek. Ten v tomto případě nenastal. Poranění poškozené nelze bagatelizovat, ale ani je nejde označit za život ohrožující. Dívka nebude mít zdravotní ani estetické následky,“ stojí v odůvodnění předsedy senátu vrchního soudu Jířího Lněničky.

Ten shodou okolností rozhodoval také o odvolání ve známém případu Lukáše Nečesaného, jehož v březnu definitivně zprostil obžaloby za pokus vraždy kadeřnice v Hořicích.

Soudce také uvedl, že Tuček nevypadá jako typický vrah. „Do daného skutku žil spořádaný život ve fungující rodině. Studoval a neměl problémy s alkoholem ani drogami. Ve volném čase se věnuje dobrovolnické činnosti v obci,“ prohlásil.

Obžalovaný se podle soudce zachoval po incidentu správně. Zajímal se o dívčin zdravotní stav, omlouval se a chtěl jí přivolat sanitku: „Nečinil nic, aby čin dokonal. Z těchto důvodů se závažnost nejeví natolik vysoká. U obžalovaného lze dosáhnout nápravy i menším trestem, než je trestní sazba.“

Jednání obžalovaného považuje za zkratovité a nepředpokládá, že by se opakovalo.

„Vytrhnutí obžalovaného z rodinných a společenských vazeb by nepřineslo nic pozitivního pro něho ani pro společnost. U nepodmíněného trestu by mohlo dojít k narušení slibně se rozvíjejících kladných životních návyků,“ stojí v odůvodnění.

Vrchní soud mladíkovi na doporučení soudních znalkyň uložil povinnost podrobit se programu psychologického poradenství a na pět let bude pod probačním dohledem. Dále musí uhradit poškozené nemajetkovou újmu 131 tisíc korun, což bude podle soudu pro mladíka výchovná lekce.

„Obžalovaný se nemůže domnívat, že se vlastně nic nestalo a že vyvázl zcela beztrestně,“ uvedl soud. Tuček bude hradit odškodné podle svých možností.

Mladý muž podléhal romantickým představám o vztazích

Vrchní soud vypíchl ještě několik dalších polehčujících okolností: „Jednání obžalovaného plně odpovídá jeho celkové nezralosti, nereálným a romantickým představám o lásce mezi mužem a ženou, se kterou měl minimální zkušenosti.“ Vraždu mladík neplánoval a dívku strčil ve zkratu, zmínil soud.

VIDEO: Muž je u soudu za pokus o vraždu přítelkyně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Incident, který dívce způsobil zlomeniny několika obratlů a zranění nohy, se stal v podvečer 19. září 2017. Studentka se s mladíkem několik hodin před tím rozešla, avšak poté s ním ještě vyrazila na procházku do lesoparku Čeřovka nedaleko centra Jičína.

Podle rozsudku hradeckého soudu si stoupli na ochoz vyhlídky Milohlídka, odkud se mladík pokusil dívku shodit do osmimetrové rokle pod nimi. Podle obžaloby dívka napoprvé nespadla, tak ji strčil znovu. Potom skočil za ní. Mladík i dívka dopadli na dvě různá místa. Našel je manželský pár, který v tamním lesoparku hledal takzvané kešky.

Policie krátce po události uvedla, že šlo o nešťastnou náhodu, když se na ochozu vyhlídky partnerský pár objímal jako ve známé scéně z filmu Titanik. Kriminalisté pak případ přehodnotili, dívka totiž vypověděla, že ji chlapec shodil. Tuček se nejdřív policistům přiznal, svou verzi příběhu změnil až u soudu.

Žalobci se proti verdiktu ještě mohou odvolat

Verdikt pro Tučka, tedy podmíněný trest, je nyní pravomocný. Krajské státní zastupitelství po rozhodnutí odvolacího soudu čeká s podáním mimořádného opravného prostředku, který by mohl ještě kauzu otevřít, na Vrchní státní zastupitelství v Praze.

„Pokud dovolání podají oni, tak my nemusíme. Pokud dovolání nepodají, budeme o něm jednat tady na kraji,“ řekl krajský státní zástupce Pavel Hochmann.

Proti sedmiletému trestu, který vynesl hradecký krajský soud, se státní zástupkyně Lenka Faltusová neodvolala. Předseda hradeckého senátu Miroslav Mjartan tehdy uvedl, že rozhodnutí nebylo jednoduché.

„Pan Tuček je mladý, ale jeho chování je neomluvitelné. Lze zohlednit nedostatek zkušeností a pokud bude chtít, tak má dobré podmínky pro resocializaci,“ řekl při vynesení rozsudku hradecký soudce.

Znalci tehdy upozornili na nevyzrálost obžalovaného. „Je nevyzrálý v citové oblasti a nedosáhl úrovně mravní vyspělosti. Motivací byla reakce na nechtěný partnerský rozchod. Jednal v silném emočním a citovém rozrušení, které vykazuje typické známky psychického zkratu,“ řekla u krajského soudu psycholožka Lenka Čermáková. I podle ní to byl ojedinělý exces.

Co se odehrálo na Milohlídce, policie ověřovala při rekonstrukci:

VIDEO: Rekonstrukce pádu mladého páru z vyhlídky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muže soudili v Hradci Králové za shození dívky: