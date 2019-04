Za shození bývalé milé do rokle dostal mladík sedm let, úmysl odmítl

Královéhradecký krajský soud uložil Lukáši Tučkovi sedm let ve věznici s ostrahou za pokus o vraždu bývalé přítelkyně. Poté, co se s ním dívka rozešla, ji vylákal k věži Milohlídce v Jičíně a shodil ji z opěrné zdi do osmimetrové rokle. Pak skočil za ní. Hrozilo mu až 18 let vězení.