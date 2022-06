VIDEO: Věznice Odolov pojme do přistavěných buněk dalších 30 odsouzených

Stavba je patrová, v přízemí se nachází šest ložnic, v každé budou bydlet tři odsouzení. Další místnost je koncipována jako kancelář vychovatele.

V prvním patře jsou čtyři ložnice, opět každá pro tři vězně. Odsouzení tu budou mít k dispozici i společnou kuchyňku a kulturní místnost. Ložnice mají vlastní sociální zařízení včetně sprchy. Modulární stavba vyšla na 12 milionů korun.

„Takto pojaté ubytování odsouzených odpovídá moderním trendům vězeňství,“ říká Daniel Vinkler, ředitel věznice, která se nachází v areálu bývalého černouhelného dolu nedaleko Trutnova.

Nové ubytovací kapacity obsadí 30 odsouzených zařazených do výkonu trestu odnětí svobody ve věznici typu ostraha se středním stupněm zabezpečení.

„Do nové ubytovny budou odsouzení umístěni po pečlivém uvážení, primárně se bude jednat o pracovně zařazené,“ vysvětlila mluvčí věznice Gabriela Šafářová.

Vězni se proslavili hudebními nástroji

Protože odolovská věznice patří k jedné z nejmírnějších, množily se zde útěky vězňů. Během jednoho roku došlo i k šesti incidentům, kdy se vězni buď nevrátili z práce, nebo zmizeli přímo z areálu. V roce 2017 věznice přistoupila k razantnímu zvýšení bezpečnostních opatření.

Proslavila se svoji úspěšnou dřevomodelářskou dílnou, ve které odsouzení opravili již stovky hudebních nástrojů a vyrobili desítky nových. Xylofony, houslemi, violami nebo třeba kytarami se zabývají už více než 20 let. Většina restaurovaných či nově vyrobených nástrojů míří mezi děti do hudebních škol.

V letošním roce se věznice zapojila do projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu s názvem Kdyby tisíc klarinetů, který rozděluje darované nástroje potřebným mladým hudebníkům.

Věznice Odolov se řadí mezi novější věznice v České republice. První odsouzení nastoupili do výkonu trestu v roce 1993. Věznice je určena pro muže starší 18 let, zařazené do věznice s ostrahou, u nichž byl stanoven nízký a střední stupeň zabezpečení. Ubytování je v ložnicích s možností volného pohybu po ubytovně. Kapacita věznice byla otevřením nových ubytovacích prostor navýšena na 325 míst.