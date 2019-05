Adršpach opět zahltili turisté z Polska, od hranic už neprojedou

Policie komunikaci uzavřela kolem půl dvanácté dopoledne, když se naplnily parkovací plochy v Adršpachu. Nově přijíždějící auta by tam neměla kde zastavit, otáčela by se na úzké cestě a hrozil by dopravní kolaps.

„Jde o opatření, abychom zajistili průjezd silnice pro vozy integrovaného záchranného systému,“ řekla iDNES.cz mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.



Velký nápor polských turistů se v těchto dnech očekával. Poláci mají kromě 1. května volno také v pátek 3. května, kdy slaví svátek ústavy. Dnes si řada lidí vzala volno, takže získali pětidenní víkend, komplikace se očekávají až do neděle.

V posledních letech policisté museli silnici od hranic ve Zdoňově uzavřít hned několikrát. Loni se odehrály kolapsy v dopravě i po několik dnů za sebou.

Královéhradecký kraj proto posílil vlaky i autobusy do Adršpachu a obce nabádají hlavně české turisty, aby do skal vyrazili raději vlakem. Od 1. do 5. května jedou vlaky mezi Teplicemi nad Metují a Adršpachem každou půlhodinu. Posílená doprava bude také od 9. června do konce září.

„Dohodli jsme se s majitelkou pozemku u hlavního nádraží v Teplicích. Tam bude volné parkoviště k dispozici lidem, kteří budou chtít pokračovat dál ke skalám vlakem. Uvidíme, jestli o to bude zájem,“ podotýká starosta Teplic Josef Bitnar.