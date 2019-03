Adršpach bude vybírat u skal stokorunu za parkující auto, osadí závory

Do Adršpašských skal míří ročně kolem 300 tisíc platících turistů, což z nich činí nejvyhledávanější přírodní památku v Česku.

Bezplatné parkování loni zavedlo tehdejší vedení Adršpachu, aby odbouralo kolony motoristů čekajících před pokladnou parkovišť. Zlepšení to nepřineslo, na obecní parkoviště se naopak na noc stahovala řada lidí, kteří tam v autech kempovali.

Loni se Adršpašští znovu potýkali s problémy s nájezdy tisícovek turistů o svátcích a dalších dnech s extrémní návštěvností, kdy to vedlo až k policejním manévrům i uzavírání silnic v okolí Adršpašsko-teplických skal.



Zastupitelé odhlasovali ve středu večer nákup závorového systému za 1,8 milionu korun, který by se mohl začít využívat možná už od května.

Slibují si, že návrat k poplatkům v kombinaci se závorami umožňujícími rychlejší vjezd na parkoviště pomůže zmírnit dopravní komplikace. Je totiž třeba zachovat průjezdnou silnici přes Adršpach. Potíže se však dají znovu očekávat, možná i kvůli chystané opravě silnice mezi Adršpachem a Teplicemi nad Metují.

„Pořizujeme dvě vjezdové a dvě výjezdové závory pro velké parkoviště v Dolním Adršpachu, další závory budou na nedalekém parkovišti u nádraží. I když to bude automatický systém, Technické služby nabírají i pro tuto sezonu pracovníky, kteří tam budou auta rovnat,“ popsala starostka Dana Cahová (Adršpach 2018).



Původně starostka navrhla, aby parkovné v závorovém systému stálo auto či autobus 100 korun po dobu tří hodin, s každou další hodinou už by se přičítala padesátikoruna.

Část zastupitelů i občanů se klonila spíš k čtyřhodinovému tarifu, aby si třeba senioři vůbec stihli projít skalní město. Místní chtěli i možnost, že budou moci zajet ke skalám a zaparkovat zdarma.

„Zajímá mě, zda dodavatel závorového systému umožňuje změnu poplatků, rezidenční karty, změnu parkovací doby a podobně. Toto si zjistěme a pak to rozhodněte. Zatím občané Adršpachu mají z provozu skal jen ohromné „výhody“, například ty tisíce aut a kolik set tisíc lidí, kteří sem jezdí. Třeba by pak občané mohli mít možnost zajet na parkoviště u skal na rezidenční kartu,“ vybízel zastupitele místní obyvatel Jaroslav Chmelař.

Turisté by tu měli zůstat déle a utrácet, zdůrazňovali podnikatelé

Zástupce hotelu Skalní město zase apeloval na zastupitele, že parkovné, které se bude navyšovat po hodinách, může turisty přimět k rychlejšímu odjezdu z obce, což by pocítila nejen jejich jídelna, ale také provozovatelé bister v obecních stáncích či zámek, který obec koupila a zpřístupnila. Nakonec zastupitelé odhlasovali parkovné s tím, že ho změní, až budou znát přesné možnosti závorového systému.

Změnu kvitují i správci Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko. Loni se totiž počet dnů s vysokou návštěvností hlavně Poláků vyšplhal na 52.

„Vítáme parkovné. Loňský krok, kdy nejbližší parkování u nejatraktivnější destinace v oblasti bylo zdarma, jsme považovali za nešťastný. To, že zastupitelstvo změnilo názor a rozhodlo o zpoplatnění parkovišť a navíc uvažuje o sofistikovanějším vybírání parkovného pomocí závor třeba i podle hodin, to je řešení, které je standardní. Ve světě to lze najít u takto atraktivních míst,“ uvedla vedoucí Správy CHKO Hana Heinzelová.

Ochranáři ani letos nesvolí, aby Adršpach odstavoval auta ve dnech s očekávanou vysokou návštěvností na louky, kde pro to nemá povolení. Limitem parkovacích míst, kterých je asi 750, se snaží omezit množství turistů na okruhu.

Vstupné zůstává stejné, Teplické skály jsou levnější

Královéhradecký kraj už zadal studii, která má najít řešení dopravy turistů na Broumovsku. Ochranáři razí zřizování odstavných parkovišť s návazností na autobusy a vlaky i vybírání parkovného poblíž oblíbených výletních cílů, jako je nejen národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály, ale i Ostaš či Slavný s pískovcovými útvary.

Vstupné do skal v Adršpachu, které si obec pronajímá od Lesů České republiky, se nemění, činí po loňském zdražení 120 korun pro dospělého.



Vstupné zůstává stejné i v sousedních Teplických skalách vlastněných městem Teplice nad Metují. V sezoně od dubna činí 100 korun pro dospělého, desetiprocentní slevu tu však dávají těm, kdo přijedou hromadnou dopravou. Parkovné za auto zůstává 50 korun.

O polských svátcích v srpnu 2018 mířily do skal zástupy turistů: