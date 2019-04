Do Adršpachu zamíří na svátky tisíce lidí, chystají se obce i policie

Poláci budou mít volno na svátek práce 1. května a na svátek ústavy 3. května, takže se do konce týdne dají očekávat tisíce návštěvníků. Čeští turisté zase využijí volno 1. a 8. května. V posledních letech policisté museli někdy dokonce uzavřít silnici od hranic ve Zdoňově. Loni se odehrály kolapsy v dopravě i po několik dnů za sebou.

„Je jisté, že hlavní parkoviště u vstupů do skal budou plná už během dopoledne. Ve špičkách sezony se stává, že vozidla turistů zablokují dopravu mezi Teplicemi nad Metují a Adršpachem v důsledku zaplnění parkovacích ploch. Proto jsou vyhrazeny další vhodné parkovací plochy v blízkém okolí do jednoho kilometru od vstupů do skal,“ říká zástupce vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko Petr Kuna.

V Adršpachu u skal obec od dubna vybírá po roční přestávce parkovné 100 korun, platí se i u Teplických skal. Náhradní bezplatná parkoviště budou v Horním Adršpachu i na několika místech v Teplicích.

Posílily také vlaky a autobusy. Lidé mají víc možností přijet veřejnou dopravou. Případně se mohou vydat na výlet na kole anebo si raději vybrat méně známá místa v okolí.

„Když se zaplní parkoviště v Adršpachu, stejně jako loni nabídneme náhradní parkovací plochy. Část aut můžeme odstavit v teplickém kempu, u koupaliště, na kluzišti a také nad školou. Když Královéhradecký kraj posílil železniční dopravu mezi Teplicemi a Adršpachem, dohodli jsme se s majitelkou pozemku u hlavního nádraží v Teplicích. Tam bude volné parkoviště k dispozici lidem, kteří budou chtít pokračovat dál ke skalám vlakem. Uvidíme, jestli o to bude zájem,“ podotýká starosta Teplic Josef Bitnar.

Za špatné parkování hrozí pokuty. Situaci bude sledovat i policie, která usměrní dopravu.

„Pokud bude nutné na některé silnici omezit nebo zastavit provoz pro zachování průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému, budeme řidiče směrovat na volná parkoviště v okolí ještě před vjezdem do oblasti. Případná opatření se dotknou zejména silnice od obce Zdoňov na Adršpach a silnice z Teplic směrem na Adršpach,“ říká mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.

Vlaky dostanou posily, u skalních měst pojedou co půlhodinu

Letos se ještě více zapojil Královéhradecký kraj. Posílil vlaky mezi Teplicemi a Adršpachem, aby jely od 1. do 5. května každou půlhodinu. Lidé se tak mohou přepravit dál od záchytných parkovišť.

„Pomoci by mělo i navýšení počtu spojů na trase Walbrzych – Meziměstí – Teplice – Adršpach. Letos jsme ke dvěma stávajícím přidali jeden spoj navíc,“ říká krajský radní pro dopravu Martin Červíček (ODS). Vlaky v regionu ovlivňuje výluka u Náchoda, jízdní řády jsou na webu kraje.

Od soboty 27. dubna začal provoz tradičních sezonních vlaků, které propojují Královéhradecký kraj a Dolnoslezské vojvodství přes hraniční přechody v Královci a Meziměstí.

Vlaky spojující Trutnov, Královec, Kamennou Horu a přestupní stanici Sędzisław budou v provozu každou sobotu a neděli až do 1. září a také ve dnech českých a polských státních svátků 1. května, 3. května, 8. května, 20. června, 5. července, 15. srpna.

Vlakové spojení mezi polskou Vratislaví a Valbřichem přes Meziměstí do Adršpachu se rozšířilo z loňských dvou spojů na tři. Posílení spojů bude platit o víkendech a polských svátcích od května do konce září.



Vznikl také nový ranní spoj z Trutnova do Adršpachu, který odjíždí v 8:37 a zpět se vrací v 17:20. Nový spoj pojede od 1. do 5. května a pak od června do srpna každý den, v září pouze o víkendech.

Mezi Teplicemi nad Metují a Adršpachem pojedou posílené vlaky od 1. do 5. května, aby se turisté dostali z nově zřízených odstavných parkovišť v Teplicích do skalního města. Spoje jedou dvakrát do hodiny, a to v časovém rozmezí přibližně od 8:30 do 16:00. Posílení spojů pak bude pokračovat od 9. června do konce září, přičemž v září pojedou posílené vlaky jen o víkendech.



