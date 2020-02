Červinkovy snímky připomínají hory i přátele, kteří se dolů nevrátili

7:31 , aktualizováno 7:31

Pamětník slavných himálajských expedic Jan Červinka na horách fotil, co se mu líbilo. Nikdy nepočítal s tím, že se jeho fotografie ocitnou na výstavách. Už jich má na kontě více než dvacet. Výběr z jeho archivu z cest do Alp či Asie je k vidění v Galerii města Trutnova do 19. března.