Technik dal během vystoupení herečce facku. Nelíbilo se mu, že přelézá sedačky

V pátek odpoledne na festivalu amatérského divadla vystoupil spolek D.R.E.D. Nesnadnou hru po padesáti minutách v Jiráskově divadle neplánovaně zakončila facka.

„Oznámení o konfliktu mezi dvěma lidmi jsme obdrželi v pátek v 17 hodin. Řešíme ho jako přestupek proti občanskému soužití,“ potvrdila pro iDNES.cz mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

„Napadena byla členka našeho souboru technickým pracovníkem divadla, a to přímo během představení. Asi nejdrobnější herečka dostala ránu do obličeje od mladýho, namakanýho týpka. Naše představení nepovažoval za divadlo a vadilo mu, že během inscenace vcelku ohleduplně a opatrně přelézala prázdné divadelní sedačky,“ uvedl jeden z herců souboru a náchodský zastupitel Michal Kudrnáč na svém facebookovém profilu poté, co pořadatelé festivalu v sobotu odpoledne zveřejnili strohou informaci o napadení herečky.

Kudrnáč kritizoval, že ředitelka hronovského kulturního a informačního střediska (KIS) odmítala přivolat policii, zastávala se útočníka a nijak nezakročila. Ředitelka to však odmítá.

„Ve chvíli, kdy jsem tam byla, už policii někdo přivolal, takže jsem tomu nemohla zamezit. Samozřejmě dávala jsem přednost osobnímu smíru mezi dvěma stranami, ale nakonec – vzhledem k tomu, jak to bylo emočně vyhrocené – jsem byla ráda, že policie přijela, situaci urovnala a daný prohřešek popsala,“ sdělila pro iDNES.cz ředitelka KIS Šárka Čmelíková.

Měl obavu o majetek, vysvětlili

Vedení Jiráskova Hronova v neděli pochybení technika přiznalo a za incident se omluvilo. Facku vysvětlili tím, že technik měl obavy o zdraví okolních diváků a o možné zničení majetku, jeho reakci však označili za neadekvátní. Násilí na festivalu odsoudili.

Technikovi trvala smlouva pouze po dobu festivalu. Podle ředitelky Čmelíkové jej nijak netrestali a bude záležet, jak to dále vyhodnotí policie.

Soubor D.R.E.D., původně vzešlý z náchodského Jiráskova gymnázia, získal nominaci do Hronova na Šrámkově Písku 2023. Představení Totování je inspirováno spisovatelkou Danielou Hodrovou a vychází ze sumerského mýtu, někteří herci se tam objevují nazí.

Podle ředitelky se situace mohla vyvíjet jinak, kdyby soubor v technických požadavcích dopředu avizoval, že někdo bude lézt a skákat po sedačkách. Požadovali však pouze piano na jeviště a možnost zavěšovat se na tah.

„Sedačky už něco pamatují. Dalo se blíž domluvit, že by dostali například zpevněnou sedačku nebo pokyn, jak mohou přelézat. Jde nám o náš majetek i bezpečnost souboru a diváků. Kdyby sedačka praskla a někdo spadl na diváky, mohl to být také problém,“ uvedla ředitelka.

Podle Michala Kudrnáče si však jejich režisér koncept představení předem domlouval i s místními techniky a smlouva s festivalem zněla tak, že představení se bude shodovat s tím odehraným v Písku.

Není to násilník, hájí technika ředitelka

Ředitelka facku přímo zahlédla, protože v té chvíli vcházela do sálu. Předcházelo tomu, že herečka si údajně stoupla na sedačku a poskakovala po ní. Když ji technik žádal, ať sleze, měla se na něj ušklíbnout.

Jedna z divaček Alena Novosadová popsala, že vůbec nechápala, co se co se na konci performance vlastně stalo.

„V sále nás diváků sedělo ještě asi padesát. Incident se odehrál tři řady přede mnou. Netušila jsem, že rozlícený pán u dveří je pořadatel a ani co bude následovat. Nesrozumitelně něco mumlal, vykřikl, že toto není žádné divadlo a současně dívku udeřil do obličeje tak silně, že upadla na zem mezi sedačky. Odůvodnění, že herci ničili sedačky jsem se dozvěděla až následně.“

Podle ředitelky festival představuje devět dní v plném nasazení a na muži z personálu se patrně projevila tato zátěž.

„Násilí neschvaluji, technikovi jsem to opakovaně řekla, on si je toho vědom. Soubor ho zná pětadvacet let, byl i kmenovým zaměstnancem, není to žádný násilník. Jak se říká lidově: ´ujely mu nervy´, což se stát nemá, je to pochybení,“ poznamenala ředitelka. Napadené ženě se podle svých slov omluvila, omluvu od technika si inzultovaná herečka vyslechnout nechtěla.

Nepříjemnost si ředitelka způsobila i tím, že se pochybovačně vyjádřila o kvalitě odehraného kusu. Připouští, že z její strany opravdu padla věta ve smyslu, ´jestli tohle je ještě divadlo´.

Nejdřív facka, pak svatba

Hra vyvolala rozsáhlé debaty. Někteří diváci si dokonce mysleli, že facka do představení patřila. Soubor vedený režisérem Ondřejem Pumrem sehrál vzápětí ještě reprízu, kterou naopak zakončila svatba se skutečným obřadem na jevišti.

„Zatímco první představení se doslova rozpadlo po padesáti minutách poté, co jednu z hereček uhodil technik Jiráskova divadla do obličeje s odůvodněním, že nemá v botách šlapat po sedačkách, druhá byla zakončena zcela reálnou svatbou člena souboru. Obě tyto události samozřejmě vzbudily rozruch a otázky, zda mohou být tyto situace domluvenou součástí performance. V případě té uštědřené facky navíc zůstala po představení velmi nepříjemná pachuť a pocit rozčarování. Na rozdíl od slz a dojetí, které v sále propukly, když si novomanželé řekli své ano,“ uzavřel svou recenzi hry Totování Ivo Kristián Kubák.