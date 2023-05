Hustá doprava sužuje střed Hronova, kraj připravuje aspoň krátký obchvat

Šňůry osobních aut, sem tam kamion, chodci a cyklisté ve střehu. Pro střed Hronova je to běžná realita. Nadějí pro obyvatele je alespoň „malý“ obchvat, který by vedl dopravu od mostu přes Metuji na Červený Kostelec, podél trati k Husovu sboru a přes plánovaný most na výpadovku na Broumov.

„Už existuje studie proveditelnosti, která je výchozím podkladem pro další jednání. K oficiálnímu schválení, které by studii zaneslo do územního plánu města, však dosud nedošlo,“ říká mluvčí Královéhradeckého kraje Jiří Klemt. Plány krajských silničářů však ještě doznají změn.

Ve hře jsou dvě úrovňové varianty, vždy s dvěma novými křižovatkami a uvažovaným mostem. Další varianta je složitější a vzbudila pozornost i mezi místními zastupiteli, protože počítá s nadjezdem, či podjezdem poblíž Wikovu, čtyřmi křižovatkami a mostem.

Výhody a nevýhody, cena i požadavky na majetkoprávní vypořádání se teprve budou posuzovat.

Radnice zprostředkuje jednání s majiteli

Radnice se nabídla kraji coby prostředník a už jedná s vlastníky domů a pozemků, kterých by se dotkly výkupy. Starosta Petr Koleta (ANO) potvrdil, že se v červnu setká se zástupcem firmy Textonnia Czech, která vlastní rozlehlou chátrající továrnu uzavřenou v roce 2010. Jednatel je z Malajsie a mateřská firma sídlí na Britských Panenských ostrovech.

Radnice se už dříve snažila získat část továrního areálu pro technické služby, ale neúspěšně. Starosta podotýká, že kratší obchvat má větší naději.

„Bylo jednou z našich priorit, že chceme odlehčit středu města. Kraj za desítky let nenašel peníze na celou náročnou akci a ani jsem neviděl šanci, že by se to uskutečnilo. Proto jsme hledali něco jednoduššího, dočasnou variantu, protože ta delší v dokumentacích stále existuje. O dost jsme pokročili, studie je hotova. Jsem rád, že i kraj to bere jako prioritu, protože jde o hodně slabé místo na trase z Náchoda do Police nad Metují. Výrazně by to městu ulehčilo, doprava je tu šíleně komplikovaná,“ říká starosta Koleta.

Ozvaly se hlasy proti kácení

Na sociálních sítích se však ozvali lidé, kterým vadí, že padnou vysoké stromy v zeleném pruhu mezi železnicí a řekou, za níž se rozkládá revitalizovaný Jiráskův park. Místní říkají tomuto pásu „starý park“.

„Jsou tam dvě účelové cesty a přeložka by do tohoto území příliš nezasáhla. Protihlukové stěny by začínaly už za druhou pěšinou. Pokud by se obchvat podařil, šel by podél jedné z cest a pozvolna by se stáčel ke Kostelecké ulici až za úrovní lávky do Jiráskova parku. Přišli bychom o celou alej, zatím ale chybí dendrologické posouzení stavu těchto stromů, takže odhaduji, že podobně, jak nám ukázal třeba průzkum u školky, část stromů může být ve špatném stavu,“ poznamenává starosta.

Třiapadesátiletá obyvatelka, která míří se psem do parku, o možnosti krátkého obchvatu zatím neslyšela.

„Ale každopádně by to centru pomohlo. Vždyť tady je ta doprava úplně šílená, v Jiráskově ulici, která vede do náměstí, bych nechtěla bydlet ani za nic, domy musí trpět otřesy od náklaďáků. Nejhorší bývá odpolední špička, když skončí směny ve firmách. Jezdím mezi Hronovem a Náchodem, odpoledne bývá těžké dojet na čas. Před přechodem si jako chodec vždycky raději počkám, bývají tu nehody. Když vás pustí auto v jednom směru, protijedoucí vás může srazit,“ říká žena, která nechce zveřejnit jméno.

„Obchvat je obchodníkova smrt“

Obchodník z nedaleké obuvi v Jiráskově ulici souhlasí, že provoz je už dlouho neúnosný, po chodníku úzkou ulicí tu přitom chodí hodně seniorů do lékárny. Z obchvatu nadšen není.

„Jakýkoli obchvat je obchodníkova smrt, to je vidět třeba v České Skalici. V Hronově bylo velkou změnou už to, že se vydláždilo náměstí, dříve tam chodívalo mnohem víc lidí. Teď navíc město zavádí na náměstí placené parkování. Jako obchodník s obchvatem absolutně nesouhlasím,“ říká Radek Hartman.

V hronovském územním plánu se stále počítá s koridorem pro přeložku v délce 2,3 kilometru, která by vedla od fotbalového stadionu před železniční nádraží a podél trati až do Jungmannovy ulice, kudy se dál jede na Broumov. Proti přesunu dopravy do dosud klidné části se zahrádkami, garážemi a průmyslovými budovami se objevovaly i protesty.

Možná v roce 2027, nebo později

Pokud projde nynější kratší verze, bude třeba aktualizovat územní plán. Kraj pro stavbu zatím nemá územní rozhodnutí ani stavební povolení, nevyčlenil ani peníze.

„První odhady o výstavbě hovoří zřejmě o roku 2027 a později. Záleží, zda budou nějaké dotační programy,“ vysvětluje mluvčí kraje.

Obchvat by obešel centrum Hronova ze západu. Vedl by od mostu přes Metuji k železniční trati a přes budoucí most by ústil na výpadovce na Broumov.

V Hronově aut stále přibývá. Sčítání dopravy z roku 2016 v úseku přes náměstí ukázalo, že za čtyřiadvacet hodin tudy projelo přes 8,5 tisíc aut, z toho 837 nákladních. Podle posledního sčítání dopravy z roku 2020 to bylo za čtyřiadvacet hodin téměř 10,5 tisíc vozidel, z toho 1 538 nákladních aut.

Jen malá část těžké dopravy končí v Hronově, nákladní auta tudy projíždí od Náchoda do Broumovského výběžku a Polska. Jen třetina osobních aut jede mezi Náchodem a Hronovem. Nejohroženější jsou tu cyklisté a chodci.

„Lze předpokládat, že přeložka by díky následným dopravním opatřením mohla převzít 90 procent nákladní dopravy a až 75 procent osobní dopravy,“ uvádí Jiří Klemt.

Ve směru na Červený Kostelec se doprava nezvýší. Stoupne v úseku od mostu Kosteleckou ulicí k železničnímu přejezdu, kudy pojedou auta po nové přeložce a také ti, kdo nyní jezdí ulicí Na Padolí. Ta má být slepá, zanikne patrně železniční přejezd u Husova sboru.