Náměstí v Rychnově už nebude patřit autům, ale lidem. Čeká ho změna

Obrovská dlážděná plocha, které dominují parkoviště a torza několika ořezaných stromů. Tak vypadá Staré náměstí v historickém centru Rychnova nad Kněžnou. Podíl zeleně zachraňují keře po obvodu.

Lidé už dlouho volají po změně, a radnice proto loni oslovila hradeckého architekta Františka Křelinu, aby navrhl nové uspořádání centrálního náměstí v Rychnově. Ten spolu s dcerou Marcelou připravil tři varianty, které město představilo veřejnosti.

Duo architektů navrhlo dvě varianty s diagonálními cestami pro pěší, třetí návrh nechává střed náměstí zcela volný.

„Je tam nová kompoziční osa mezi kašnou a sousoším. Spodní část je věnována nové struktuře zeleně, která vytváří možnost příjemného posezení ve stínu stromů, jsou tam umístěni i trhovci. Vrchní část je věnována společenským a kulturním záležitostem,“ popisuje František Křelina.

Současná podoba náměstí je podle architekta nedůstojná. Pochází z 50. let, od té doby došlo k výraznému nárůstu dopravy. Právě ta je největším problémem lokality.

Rychnovské náměstí Přestavba náměstí by podle odhadů radnice měla stát až 90 milionů korun. Podle architekta jde o maximální sumu včetně daně, optimističtější odhad hovoří o 75 milionech. Stavbu zřejmě prodraží především rekonstrukce inženýrských sítí pod náměstím. S realizací se počítá nejdříve za dva roky, až město najde potřebné finance.

„Dnes je v poměrně zoufalém stavu po všech stránkách. Náměstí by se nemělo stát dopravním uzlem a jedním velikánským parkovištěm, což zde vidíme, ale mělo by vytvořit především pobytový prostor pro lidi. To tu není. V tom si Rychnov nezadá s Hradcem Králové,“ odkazuje architekt na podobně neutěšený stav na hradeckém Velkém náměstí.

„Lidé už nás upozorňovali, že náměstí by si opravu zasloužilo. Kromě toho tam jsou ve špatném stavu i inženýrské sítě. Po pravé straně jsou zvlněné chodníky, někde se propadala i část vozovky, takže se lokálně opravovala. Aby se to nemuselo spravovat každou chvíli, bylo by lepší udělat celkovou revitalizaci. Proto jsme si nechali vypracovat studie. Dali jsme architektům volnou ruku,“ říká místostarostka Rychnova Jana Drejslová (za ODS).

Hlavní myšlenkou bylo umravnění dopravy, která už nemá procházet středem, ale po okrajích. Počet parkovacích míst by přesto klesnout neměl. Doprava v horní části náměstí má být pouze pro zásobování. Radnice chce k návrhům svolat veřejnou schůzi s občany, avšak pandemie to zatím neumožnila.

Óda na beton

„Myslím, že to přinese modernější prvky, ale rozhodování bude podléhat veřejné diskusi, která teprve bude. Jsou lidé, kteří to chtějí nechat, jiní by to chtěli ještě moderněji,“ míní Drejslová.

Rychnovští zatím návrhy viděli v městském Zpravodaji, ve vitrínách na pěší zóně nebo na Facebooku. Tam kvitovali hlavně třetí variantu, kterou preferuje sám Křelina.

„Vypadá nejlíp uceleně pro oko, na druhou stranu, je tu nejméně travnaté plochy,“ zhodnotila Lucie Kotyzová.

„Jsem velmi rád, že v tomto návrhu oproti současnosti přibyly stromy a zároveň se prostor vyčistí a bude bez bariér,“ napsal Lukáš Kníže Pavel.

Svůj vlastní návrh představil na facebookovém profilu Žijeme Rychnovem i technik městského úřadu Jan Najman. Stejně jako architekti ponechal dopravu po obvodu a střed dlážděný.

„Je to trošku óda na beton, oceňuji úbytek parkovacích míst a snahu dodat více zeleně, ale je to stále málo,“ zhodnotila jeho snahu Jana Halvová, která chůzi po současném náměstí přirovnala k bojové hře: „Čím víc dětí s sebou mám, tím je to zábavnější. Za mě je nejlepší variantou náměstí pro lidi, ne pro auta. Víc zeleně a prostoru pro sezení, pro kulturu.“