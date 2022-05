Turisté na raftech vjeli na závodní trať na Labi, jeden vodák zahynul

Po pětileté pauze se pod Labskou přehradou konaly dvoudenní závody ve sjezdu a raftingu. Pořadatelé už předem upozorňovali, že na jednu z nejnáročnějších tuzemských tratí smějí pouze závodníci.

Neštěstí se stalo ještě před zahájením sobotního programu, patrně v čase mezi 9:00 a 9:30, na kdy byl vypsán volný trénink bez účasti záchranné služby, která jinak hlídkovala na několika místech trati. Povodí Labe už dopoledne odpouštělo z přehrady přes deset kubíků vody za sekundu, během dne to pak bylo i přes dvacet kubíků.

Podle policie jelo na raftu šest lidí. Posádka se však v Labské soutěsce dostala do potíží, jak na webu Raft.cz popsal Petr Ptáček, který dodatečně hovořil s některými účastníky:

„Jedna posádka raftu měla problémy při průjezdu soutěskou, kdy do ní vjížděla značně nakloněna. Pak došlo k převržení. Druhý raft ze skupiny pod soutěskou vylovil jednoho plaváčka, ale jeden se nestačil chytit a následně plaval velmi dlouho dobu ve studené vodě. Zachránit se ho podařilo až u hájenky nad Herlíkovicemi, což znamená úsek přes jeden kilometr peřejí plný kamenů.“

Podle něj se údaje, které získal z terénu, různily. Buď vypadla celá posádka a čtyři lidé se pak sami zachránili, nebo ve vodě skončila pouze část posádky.

V těžkém terénu byli skoro sami

„Největší problém byl, že posádky byly v místě skoro samy. Jedna loď mnoho nezmůže. Když vypadne celý raft, trvá chvíli, než dáte dohromady, kde se kdo nachází. Proud byl velmi rychlý, oni zachraňovali dalšího a jeden člen jim odplul. Bylo by možné ho dohnat, ale byl by to skoro nadlidský výkon. Nutná je znalost sebezáchrany, ale i úsek pod Labskou soutěskou s takzvaným Esíčkem je nejednoduchý,“ poznamenal pro iDNES.cz Petr Ptáček, který vede Asociaci vodní turistiky a sportu a Vodáckou školu záchrany.

Bezvládné tělo, které plulo ve vodě o teplotě jen kolem pěti stupňů Celsia, vylovili jiní vodáci u hájenky v Herlíkovicích. V bezvědomí ho dostali na pravý břeh, zavolali pomoc a zahájili podle pokynů dispečerky resuscitaci. Jedna ze závodních posádek, která jela kolem na raftu, pak zajistila převoz muže přes silný proud na protilehlý břeh, kam byl přístup ze silnice. Tam už čekali hasiči ze Špindlerova Mlýna, kteří shodou okolností nedaleko cvičili. Výzvu obdrželi v 10:48.

Hasiči pak pokračovali v oživování až do příjezdu záchranné služby a příletu vrtulníku.

„Na místě probíhá oživování přes 30 minut a muž je transportován letecky do nemocnice s tělesnou teplotou 30,6 stupně Celsia. Po 12 hodinách ohřevu krve je prohlášen za mrtvého. Žádné další zranění ohrožující život nebylo nalezeno,“ uvedl Petr Ptáček na základě údajů od záchranářů.

Podle něj se jedná pravděpodobně o prvního utonulého vodáka v letošním roce. Upozornil i na to, že posádka neměla dostatečné vybavení. Někdo měl pouze krátké surfařské neopreny, někdo obyčejné kraťasy a slabé bundy, což do tak chladné vody patrně nestačilo.

Případem úmrtí vodáka se zabývají kriminalisté, kteří ohledali místo činu a vyslechli svědky.

„Vyšetřovatel nařídil soudní pitvu. Prověřujeme, zda muž nezemřel z cizího zavinění nebo jiného protiprávního jednání,“ sdělila mluvčí hradecké policie Šárka Pižlová.