VIDEO: Z namrzlé cesty na Sněžku je klouzačka, při túře jde o zdraví

Kvůli větru nejede lanovka z Růžové hory na Sněžku. Dolní úsek z Pece na Růžovou horu zůstal v provozu. Na hřebenech je také silná mlha a je lehce pod nulou. Pocitová teplota je však ještě o pár stupňů nižší.

Provozovatelé Bistra Pec - Sněžka v sobotu brzo ráno natočili několik turistů, kteří po ledovce sestupovali z vrcholu nejvyšší české hory. Na záběrech je vidět, že mají velké problémy a každý další krok hrozí pádem. Vehementně se drží provazů a sestupují velmi pomalu.

„Chodíme do práce úsek Růžová hora - Sněžka. Celá tato část je zledovatělá. Přestože je pod nulou, tak prší, a cesta namrzá. Trojici turistů jsme potkali cestou, víc lidí jsme neviděli, ale bylo to už kolem půl 9 ráno. Osobně si myslím, že na hřebenech bude situace podobná. Bez nesmeků bych nedoporučoval vůbec vycházet,“ popsal redaktorovi iDNES.cz zaměstnanec bistra.

Túry s nesmeky doporučuje také horská služba a provozovatelé České poštovny na Sněžce.

„Sněžka je dnes už od Růžohorek kompletně pod ledem. Doporučujeme nesmeky. Kdo se doklouže až k nám na Poštovnu, může si je u nás zakoupit, máme otevřeno,“ vzkazují na facebokovém profilu.

Vítr by mohl lámat větve

Na východě České republiky bude v neděli foukat silný vítr s nárazy kolem 70 kilometrů za hodinu. Slábnout by měl v noci na pondělí, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Vítr by mohl lámat větve a komplikovat dopravu. Na horách by lidé měli omezit túry a nevydávat se na hřebeny.

„Před zvlněnou studenou frontou, která začne v neděli večer a bude postupovat přes naše území k východu, k nám bude proudit teplý vzduch od jihozápadu,“ řekli meteorologové.